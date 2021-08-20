Сатанист, задержанный СК в Москве, жил на кредиты

Как удалось выяснить ФАН, задержанный недавно сатанист из Москвы, пособник супружеской пары, совершавшей ритуальные убийства, жил на кредиты, которые отказывался возвращать банкам. У него было изъято залоговое имущество в счет оплаты долга. По предварительным данным, после судимости у Александра Перевозчикова-Хмурого были трудности с трудоустройством, поэтому ему приходилось брать кредиты.

До получения судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Александр Перевозчиков-Хмурый работал в частном охранном агентстве. После судимости работать там уже не мог и подрабатывал грузчиком в различных организациях. В 2017 году Александр взял в кредит миллион рублей в одном из крупных российских банков, но отдавал обратно его неохотно: пропускал даты выплаты процентов, недоплачивал и к моменту обращения банка в суд задолжал 1 078 690,78 рублей. Сам ответчик в суд не явился, поэтому банк сумел изъять в свою пользу залоговое имущество.

Напомним, СК задержал супружескую пару Перевозчиковых-Хмурых за участие в ритуальном убийстве в лесном массиве недалеко от станции «Приозерск» Ленинградской области. Их обвиняют в помощи другой супружеской паре, которая была задержана ранее и уже находится под стражей по решению суда.