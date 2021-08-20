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Захарову возмутили высказывания Японии по Южным Курилам

  /   Обновлено: 20 августа 2021 15:34
Политика
Захарову возмутили высказывания Японии по Южным Курилам
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 20 августа. Россия возмущена заявлениями Японии об «оккупации» Москвой Южных Курил. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в Токио состоялось мероприятие по случаю так называемого «Дня поминовения павших в войне и мольбы о мире».

Однако японская сторона не выразила слов раскаяния и признания ответственности за развязывание Второй мировой войны, отметила Захарова. По ее словам, Токио также продолжает высказывания в адрес России о якобы оккупации Южных Курил.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует случаи притеснения россиян в странах Центральной Азии. Кроме того, предпринимаются меры по недопущению подобных инцидентов.

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Все новости / Политика / Захарову возмутили высказывания Японии по Южным Курилам
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