Захарову возмутили высказывания Японии по Южным Курилам

Москва, 20 августа. Россия возмущена заявлениями Японии об «оккупации» Москвой Южных Курил. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в Токио состоялось мероприятие по случаю так называемого «Дня поминовения павших в войне и мольбы о мире».

Однако японская сторона не выразила слов раскаяния и признания ответственности за развязывание Второй мировой войны, отметила Захарова. По ее словам, Токио также продолжает высказывания в адрес России о якобы оккупации Южных Курил.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует случаи притеснения россиян в странах Центральной Азии. Кроме того, предпринимаются меры по недопущению подобных инцидентов.