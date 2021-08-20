На форуме «Армия-2021» будут показаны разработки в сфере искусственного интеллекта

Москва, 20 августа. Разработки в области искусственного интеллекта будут представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Об этом сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, к настоящему моменту Минобороны РФ завершило подготовку к военно-техническому форуму «Армия-2021» и Армейским международным играм.

«На форуме продемонстрируем ряд новинок. В их числе новый тематический кластер, объединивший экспозиции в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий», — сказал Герасимов.

Военно-технический форум «Армия-2021» пройдет 22-28 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Руководители военных ведомств возглавят 34 из 97 иностранных делегаций. Свою продукцию военного и двойного назначения покажут около 1,5 тысячи предприятий из 13 стран, передает RT.