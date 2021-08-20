Мурашко оценил темпы распространения коронавируса среди детей

Москва, 20 августа. Коронавирусная инфекция в последнее время начала массово распространяться среди детей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу по-прежнему остается напряженной. Заболевание стало намного агрессивнее. Из-за этого дети стали чаще заражаться COVID-19, добавил глава здравоохранительного ведомства.

«Мы, взрослые, должны сделать все то, что необходимо, чтобы защитить детей», — заявил Мурашко.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» продемонстрировала высокую эффективность от штамма «Дельта». Кроме того, препарат более чем в 95% случаев защищает от осложнений и тяжелого развития болезни, добавил министр.