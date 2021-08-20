Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 16:19
16:16
Общество
Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» обеспечивает более сильный иммунитет
16:13
Происшествия
Трое взрослых и ребенок погибли в массовом ДТП под Саратовом
16:11
Общество
Глава общины крымских эстонцев рассказала, какие праздники они отмечают в республике
16:09
Общество
ЦИК отклонил жалобу «Родины» на решение петербургского избиркома по допуску к выборам
16:08
Происшествия
ФАН узнал подробности задержания вооруженного мужчины в Москве
16:06
Армия
Шойгу рассказал о перспективах цифровизации военкоматов
16:04
Весь мир
Турция обесточила Порт-Судан ввиду многомиллионных долгов
16:03
Общество
Ясновидящий Яромир Белый рассказал ФАН о судьбе Анастасии Заворотнюк
15:55
Общество
Сатанист, задержанный СК в Москве, жил на кредиты
15:55
Спорт
Японцы устроили акцию протеста против Паралимпиады в Токио
Все новости

Певицу Бритни Спирс подозревают в нападении на домработницу
Шоу-бизнес
Певицу Бритни Спирс подозревают в нападении на домработницу
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 20 августа. Домработница скандально известной певицы Бритни Спирс обратилась в полицию с заявлением на поп-звезду, обвинив ее в нападении.

По словам женщины, причиной ее конфликта с исполнительницей стал домашний питомец. Как сообщили источники портала USA Today, домработница отвела собаку знаменитости к ветеринару, но Спирс по какой-то причине заподозрила ее в жестоком обращении с животным.

Когда помощница вернулась домой, певица якобы ударила ее и выбила телефон из рук. Сама женщина при этом не пострадала.

Сначала домработница обратилась к помощникам шерифа и попросила их приехать к дому знаменитости, но затем все же самостоятельно подала заявление в участок. Правоохранители попытались связаться со Спирс, однако исполнительница категорически отказалась с ними разговаривать, передает «Вечерняя Москва».

Расследованием инцидента занимается офис шерифа в Южной Калифорнии, где находится дом поп-звезды. Результаты будут направлены в прокуратуру округа Вентура, после чего против заподозренной в нападении певицы могут выдвинуть обвинения.

Бритни Спирс недавно привлекла к себе внимание попытками избавиться от опеки отца. Знаменитость жаловалась, что он не разрешает ей снова рожать ребенка. Отец исполнительницы заявил о готовности добровольно отказаться от опеки, после чего певицу заподозрили в беременности.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Певицу Бритни Спирс подозревают в нападении на домработницу
спирс певица знаменитости
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru