Певицу Бритни Спирс подозревают в нападении на домработницу

Лос-Анджелес, 20 августа. Домработница скандально известной певицы Бритни Спирс обратилась в полицию с заявлением на поп-звезду, обвинив ее в нападении.

По словам женщины, причиной ее конфликта с исполнительницей стал домашний питомец. Как сообщили источники портала USA Today, домработница отвела собаку знаменитости к ветеринару, но Спирс по какой-то причине заподозрила ее в жестоком обращении с животным.

Когда помощница вернулась домой, певица якобы ударила ее и выбила телефон из рук. Сама женщина при этом не пострадала.

Сначала домработница обратилась к помощникам шерифа и попросила их приехать к дому знаменитости, но затем все же самостоятельно подала заявление в участок. Правоохранители попытались связаться со Спирс, однако исполнительница категорически отказалась с ними разговаривать, передает «Вечерняя Москва».

Расследованием инцидента занимается офис шерифа в Южной Калифорнии, где находится дом поп-звезды. Результаты будут направлены в прокуратуру округа Вентура, после чего против заподозренной в нападении певицы могут выдвинуть обвинения.

Бритни Спирс недавно привлекла к себе внимание попытками избавиться от опеки отца. Знаменитость жаловалась, что он не разрешает ей снова рожать ребенка. Отец исполнительницы заявил о готовности добровольно отказаться от опеки, после чего певицу заподозрили в беременности.