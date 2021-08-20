«Голоса шепчут»: настроенных на ритуальные убийства сатанистов сложно остановить

Руководитель антисектантского проекта «Гнев», кандидат исторических наук Александр Чаусов в беседе с ФАН рассказал о движении сатанистов в России, возможных мотивах и причинах ритуальных убийств в Ленинградской области, а также о том, как общество, правоохранители и церковь могут сдерживать невменяемых фанатиков.

20 августа стало известно, что двум петербургским сатанистам предъявили обвинение в ритуальном убийстве. По мнению СК, задержанные муж и жена совершили убийство на религиозной почве. Обвиняемые вместе с такими же двумя адептами заманили в лес мужчину. Пострадавшего избили, а затем зарезали, назвав это «принесением в жертву».

Александр Чаусов, комментируя инцидент, отметил, что любые действия на религиозной почве, тем более убийства, — психические расстройства. В таких случаях религиозная атрибутика становится оправданием, систематизацией нерешенных психологических проблем у таких людей, подчеркнул эксперт.

«Если посмотреть российские сатанистские сайты, то мы увидим сборища каких-то неадекватных людей. Эта история про людей, у которых поехала кукушка изначально, а дальше они нашли некую религиозную базу под свои психические расстройства. Сатанистских течений очень много, там нет четкой доктрины. Например, шепчут человеку голоса: «Убей». А он находит подходящий для своей психики культ», — поделился мнением собеседник ФАН.

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Специалист добавил, что, изучая подобные случаи, всегда надо обращать внимание на психическое здоровье людей, на то, какую доктрину они исповедуют.

«Когда мы говорим о любой тоталитарной секте, мы понимаем, что есть определенная иерархия, структура, в отличие от сатанистов. У последних может быть просто клуб по интересам — без иерархии, без общей доктрины, без сложившегося мировоззрения. У них там кто во что горазд», — отметил Чаусов.

Чтобы предотвратить или предугадать действия сатанистов и фанатиков, мало запретить эти движения законодательно, считает историк. Даже если заблокировать сайты, форумы и сообщества сатанистов в Сети, люди со склонностями все равно найдут способ совершать свои чудовищные обряды, подчеркнул он.

«Это может быть группа из двух-трех человек. Они сидят у себя по домам, потом начинают сначала кошек резать для жертвоприношения, потом переходят на людей. Единственный действенный метод – психиатрическое обследование, иногда принудительное для тех людей, кто ведет себя неадекватно. Дело ведь не в только в сатанизме, а в том, что у людей не в порядке с головой. Сейчас можно отлавливать самых активных на форумах и смотреть, что за человек. Но опять же — не все пишут в интернете, что хотят кого-то убить», — рассказал Александр Чаусов.

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Что касается помощи церкви в плане просветительской и профилактической работы, добавил эксперт, то прихожане, в принципе, следуют тем доктринам, которые диктует им религия: не убей, не укради и так далее. Им не нужно дополнительно разъяснять, что хорошо, а что — плохо. Поэтому преподавание основ религиозной культуры необходимо вводить в школах, уверен Чаусов.

«Ситуация в Ленобласти — довольно стандартная. Церковь тут на себя задачу просвещения полностью взять не может. Прихожане не уходят в секты или сатанистские сообщества, у них больше распространен уход в ультраортодоксию. Что касается нецерковных людей, то тут поможет преподавание основ религиозной культуры в школах», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее ФАН сообщал, что один из участников ритуального убийства ранее привлекался к ответственности за жестокое избиение. Этот факт установило следствие. По данным источника ФАН, петербуржец Александр Перевозчиков–Хмурый отбыл срок в колонии. Затем он вместе со своей супругой и еще двумя московскими сатанистами совершил убийство в Ленобласти.