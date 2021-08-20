Ясновидящий Яромир Белый рассказал ФАН о судьбе Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк уже долгое время борется с онкологическим заболеванием. ФАН узнал, сможет ли она вернуться к привычной жизни.

Ясновидящий Яромир Белый ранее предсказал выздоровление певицы МакSим. В середине июля он сообщил, что лежащая в коме певица примерно через месяц окажется дома. Так и вышло: Марина Максимова была выписана из больницы 13 августа и уже идет на поправку. Что касается состояния Анастасии Заворотнюк, то он уверен, что актриса тоже сможет побороть столь серьезный недуг.

«Я вижу, что она в сознании, даже ходит сама. Ей тяжело, но она хоть что-то делает. Ее сознание с одной стороны — ясное, а с другой — сильно сказываются последствия болезни. Она все понимает, но ведет себя уже не так, как раньше. Я не вижу, что она скоро умрет, наоборот — это произойдет не скоро», — рассказал Яромир Белый.

Ясновидящий утверждает, что все произошедшее с Заворотнюк — это судьба, повлиять на нее было невозможно. Видит, что за последнее время она прибавила в весе, но не критично. Она сможет жить довольно полноценно, но не в ближайшей перспективе.

«Думаю, что карьера в кино точно завершена. По крайней мере, не вижу этого. Она живет благодаря тому, что очень любит жизнь. А еще силы дает семья, которая очень ее поддерживает и помогает», — говорит ясновидящий.

instagram.com / @a_zavorotnyuk

Яромир добавил — главное, что помогает актрисе жить и противостоять болезни, — она сама не сдается, делает это, несмотря ни на что, и пытается жить более активно.

«Она не эгоистка. Понимает всех, кто ее окружает, и очень это ценит. При этом старается никого не напрягать», — резюмирует Белый.

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