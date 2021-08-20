Суд отменил штраф жительнице Перми после пикета в защиту стадиона «Молот»

Пермь, 20 августа. Суд апелляционной инстанции отменил штраф в 20 тысяч рублей жительнице Перми, записавшей видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Активистка была оштрафована 22 июля за участие в несанкционированном мероприятии, организованном в защиту местного стадиона «Молот». Митинг прошел в июне.

Полицейские задержали протестующих, которые записывали на улице видеообращение к Путину с жалобой на планы местных властей по сносу стадиона «Молот» с последующей застройкой территории высотными домами.

Задержанная зачитывала обращение к главе России, указывая на невыполнение в Перми поручений Путина о доступности спортивных сооружений. После инцидента прокуратура организовала проверку.