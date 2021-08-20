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Суд отменил штраф жительнице Перми после пикета в защиту стадиона «Молот»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 15:16
Происшествия
Суд отменил штраф жительнице Перми после пикета в защиту стадиона «Молот»
pixabay.com

Пермь, 20 августа. Суд апелляционной инстанции отменил штраф в 20 тысяч рублей жительнице Перми, записавшей видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Активистка была оштрафована 22 июля за участие в несанкционированном мероприятии, организованном в защиту местного стадиона «Молот». Митинг прошел в июне.

Полицейские задержали протестующих, которые записывали на улице видеообращение к Путину с жалобой на планы местных властей по сносу стадиона «Молот» с последующей застройкой территории высотными домами.

Задержанная зачитывала обращение к главе России, указывая на невыполнение в Перми поручений Путина о доступности спортивных сооружений. После инцидента прокуратура организовала проверку.

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путин пермь прокуратура
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