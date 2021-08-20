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Путин встретится с президентом Казахстана в Москве 21 августа

  /   Обновлено: 20 августа 2021 15:12
Политика
Путин встретится с президентом Казахстана в Москве 21 августа
pixabay.com

Москва, 20 августа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву 21 августа, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным, говорится в сообщении Кремля.

﻿Путин и Токаев обсудят развитие двусторонних отношений России и Казахстана, а также поговорят о ситуации в Афганистане.

«Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества», — указано в заявлении Кремля.

Ранее сообщалось, Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель начали переговоры в Кремле. Немецкий канцлер прибыла с рабочим визитом в Москву 20 августа.

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Казахстан путин россия токаев
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