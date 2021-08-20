Шторм «Фред» обрушился на Северную Каролину, есть погибшие

Северная Каролина, 20 августа. Два человека погибли и более 20 пропали без вести в результате последствий наводнения из-за шторма «Фред» в штате Северная Каролина. Стихия также нарушила электроснабжение и размыла дороги между населенными пунктами.

2 people have died and about 20 unaccounted for after areas of North Carolina were flooded by the remnants of Tropical Storm Fred, authorities say. https://t.co/yhsaA4kSG5 — NBC News (@NBCNews) August 20, 2021

По данным спасателей, два тела были найдены в округе Хейвуд в западной части штата, еще минимум 20 человек пропали без вести. Шторм также размыл дороги и мосты и затопил жилые дома и другие здания.

«Наши поисковые команды активно работают, ищут все больше жертв и выживших», — заявил на пресс-конференции Трэвис Дональдсон, начальник аварийной службы округа Хейвуд.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер, в свою очередь, отметил, что вместе с помощниками обследовал разрушенные районы и готовит план восстановления.

«Штормы стали более свирепыми, чем были раньше. Этому поспособствовало изменение климата», — сказал он.

Согласно данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, тропический шторм «Фред» сформировался в Карибском бассейне к югу от Пуэрто-Рико и движется на северо-восток со скоростью 28 км/ч. Несмотря на то, что он ослабел до посттропического циклона, он все еще представляет опасность. Ожидаются грозы, которые могут привести к образованию торнадо и сильным порывам ветра.