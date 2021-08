Шторм «Фред» обрушился на Северную Каролину, есть погибшие

Северная Каролина, 20 августа. Два человека погибли и более 20 пропали без вести в результате последствий наводнения из-за шторма «Фред» в штате Северная Каролина. Стихия также нарушила электроснабжение и размыла дороги между населенными пунктами.

2 people have died and about 20 unaccounted for after areas of North Carolina were flooded by the remnants of Tropical Storm Fred, authorities say. https://t.co/yhsaA4kSG5