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На берегу Малой Невки нашли вещи, куда пропал хозяин — выясняет МВД
Происшествия
На берегу Малой Невки нашли вещи, куда пропал хозяин — выясняет МВД
mvd.ru  / 

Санкт-Петербург, 20 августа. Как стало известно корреспонденту ФАН от источника в правоохранительных органах, ночью 19 августа в Петроградском районе на набережной Малой Невки были найдены вещи. Очевидцы сообщили в полицию, решив, что хозяин разделся и пошел купаться, но на берег так и не вышел.

Оказалось, что хозяином имущества является гость из ближнего зарубежья 1999 года рождения. Он работает неподалеку на строительной площадке. Пошел ли он купаться или просто бросил вещи на набережной — доподлинно не известно. В воде тело тоже обнаружить не удалось. Полиция Петербурга проводит проверку по факту исчезновения человека.

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пропажа человека
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