Москва, 20 августа. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что модернизация российских военкоматов будет завершена к 2023 году.

По его словам, Минобороны РФ осуществляет плановое оснащение военных комиссариатов средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи. К настоящему моменту автоматизированными системами мобилизационного развертывания оснащены более 30% учреждений.

«98% оснащены системой воинского учета, а комплексами психодиагностического обследования граждан — все военкоматы. Более того, три четверти имеют доступ к сети Интернет через конфиденциальные каналы Минобороны РФ», — сказал Бурдинский.

Он также добавил, что в составе Вооруженных сил России содержится 1,3 тысячи военных комиссариатов муниципальных образований, которые являются территориальными органами Министерства обороны РФ.