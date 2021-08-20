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Модернизация российских военкоматов будет завершена к 2023 году

  /   Обновлено: 20 августа 2021 15:14
Армия
Модернизация российских военкоматов будет завершена к 2023 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 августа. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что модернизация российских военкоматов будет завершена к 2023 году.

По его словам, Минобороны РФ осуществляет плановое оснащение военных комиссариатов средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи. К настоящему моменту автоматизированными системами мобилизационного развертывания оснащены более 30% учреждений.

«98% оснащены системой воинского учета, а комплексами психодиагностического обследования граждан — все военкоматы. Более того, три четверти имеют доступ к сети Интернет через конфиденциальные каналы Минобороны РФ», — сказал Бурдинский.

Он также добавил, что в составе Вооруженных сил России содержится 1,3 тысячи военных комиссариатов муниципальных образований, которые являются территориальными органами Министерства обороны РФ.

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