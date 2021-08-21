Бизнес-аналитик Ильичева назвала тенденции развития мессенджеров

Мессенджеры — одно из главных средств общения современных людей. Их стали активно использовать с развитием интернета и с каждым днем роль коммуникационных приложений неизменно повышается. Об этом ФАН рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Помимо технологического развития, связанного со скоростью работы приложений или поддержкой большого числа пользователей, разработчики мессенджеров постоянно расширяют и количество доступных функций. Выбор новых функций основывается на запросах и потребностях пользователей и на основе общих тенденций в сфере коммуникации.

В некоторых странах уже давно популярны и активно используются мессенджеры-экосистемы с расширенным функционалом, включая полноценные маркетплейсы. Например, мессенджер WeChat, который насчитывает около одного миллиарда пользователей, популярен преимущественно на территории Китая.

«Мессенджеры достаточно сильно отличаются друг от друга по разным параметрам. WhatsApp — лидер по количеству пользователей: уже более двух миллиардов человек по всему миру его используют. Однако в других мессенджерах есть полезные функции, которых пока нет в этом приложении. Например, в Telegram есть популярные информационные каналы», — пояснила Анастасия Ильичева.

По ее словам, в гонке за лидерство на рынке в любом сегменте всегда существует неизменное правило — кто первый занял определенную нишу, тот надолго будет опережать конкурентов.

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Необычное время всеобщего перехода на удаленную работу бросило вызов и средствам коммуникации. У людей появились новые потребности, связанные с сохранением эффективности работы даже в удаленном формате.

Несложно представить ближайший тренд развития мессенджеров, опираясь на те факты, которыми мы уже располагаем. Это будет все большее увеличение функций внутри одного приложения — мессенджера, и это неизбежно. С появлением первых смартфонов люди не понимали, зачем нужны новые функции, и говорили, что это излишества и «телефон нужен для того, чтобы звонить». Однако сейчас мало кому в голову может прийти такая мысль.

Так и с мессенджерами — те, кто не понимает, зачем им такси и доставка еды внутри мессенджера, скоро без этих функций не смогут обходиться.

«С большой долей уверенности можно сказать, что главной тенденцией в развитии мессенджеров станет интеграция в эти приложения все большего количества не просто функций, а целых сфер жизни — служб знакомств, записей к врачу, доставки продуктов или личного голосового помощника. Также будут развиваться функции, связанные с алгоритмами распознавания текста, лиц и прочего. Тенденция к упрощению функций для пользователя сохранится — все опции желательно будет свести к нажатию пары кнопок, а еще лучше — чтобы функция активировалась, когда пользователь просто смотрит в экран телефона», — добавила Анастасия Ильичева.

Она заметила, что мессенджеры будут занимать все более высокие строчки в рейтинге важности приложений и частоты использования наряду с банковскими приложениями и соцсетями. По мере развития человечества ценность качества общения будет с каждым днем увеличиваться. Это основа всех процессов — работы, получения и оказания услуг и в целом взаимодействия с людьми.

На сегодняшний день далеко не все функции, которые скоро будут доступны, обычный пользователь может даже представить себе. И люди не замечают, что с каждым днем скачивают все меньше приложений, потому что нужные функции появляются в тех, что у них уже есть. Мессенджеры, очевидно, станут в итоге экосистемами, в которых люди будут проводить большую часть времени. А безграничная фантазия разработчиков поможет удивлять пользователей еще долгое время, резюмировала аналитик.