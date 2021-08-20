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Сатанист-соучастник убийства в Ленобласти ранее сидел за тяжкое преступление

  /   Обновлено: 20 августа 2021 15:09
Происшествия
Сатанист-соучастник убийства в Ленобласти ранее сидел за тяжкое преступление
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 августа. Следствие установило, что один из участников ритуального убийства ранее привлекался к ответственности за жестокое избиение.

По данным источника ФАН, петербуржец Александр Перевозчиков–Хмурый отбыл срок в колонии. Затем он вместе со своей супругой и еще двумя московскими сатанистами совершил убийство в Ленобласти.

Злоумышленники заманили мужчину в лес недалеко от станции Приозерск. Там его избили, а затем нанесли ножевые ранения. Останки позднее обнаружили правоохранители.

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