Глава центра помощи бездомным животным рассказала, как в России помогают четвероногим без крова

Санкт-Петербург, 20 августа. Насколько активны россияне в вопросе помощи брошенным четвероногим, рассказала руководитель центра для бездомных животных «Потеряшка» Марина Пушенко.

Строительство приютов — важный аспект решения проблемы с бездомными животными. Однако количество брошенных котов и собак от этого не уменьшится.

В первую очередь их нужно кастрировать. Животных следует регистрировать, заявила руководитель центра помощи бездомным животным «Потеряшка» Марина Пушенко.

«В Бельгии есть должность. То есть человек получает деньги за то, что ходит по домам и гавкает. Почему нам так не сделать? Русский народ на голову добрее европейцев. Кто спасает животное, тот не будет его убивать. Мы держим, пока не пристроим. У европейцев это на потоке клеточки с днями, поэтому сравнивать не нужно. Мы впереди планеты всей», — отметила Пушенко в рамках эфира в Медиагруппе «Патриот».

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Известны случаи нападения бездомных собак на детей и взрослых. Власти регионов, где происходит подобное, отмечают, что приюты переполнены. Чтобы избежать такого, владельцы должны регистрировать питомцев и чипировать, считает Марина Пушенко.

«Я всегда шарахалась от объявлений «Усыпление без очереди». Убивать всегда просто. Однако это запрещено. Потока механизма убийства нет. Ни одна ветклиника не усыпляет животных просто так. Это делается только по показанию врача. Если хозяин умер, животное отдают в приют. К тому же есть сообщества, которые занимаются спасением таких животных», — рассказала руководитель центра помощи бездомным четвероногим.

Пристроить можно любое животное. Например, в Сети есть группы, где помогают обрести дом бойцовским собакам, собакам-инвалидам и многим другим. Это целые сообщества, которые специализируются на такой деятельности.

К тому же во многих городах России поощряют тех, кто готов помогать в приютах для животных. Например, в Петербурге библиотеки дарят таким людям книги.