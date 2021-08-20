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Хартум объявил о скором открытии речного сообщения с Южным Суданом
Весь мир
Хартум объявил о скором открытии речного сообщения с Южным Суданом
oaoosk.ru  /  Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

Хартум, 20 августа. Управление речного судоходства при министерстве транспорта в Судане объявило о завершении подготовки к рейсам в Южный Судан, которые должны возобновиться с 1 сентября.

«Данные меры осуществляются во исполнение стремления двух народов общаться и совершать торговый и экономический взаимовыгодный обмен, а также в соответствии с директивами руководства обеих стран по устранению всех препятствий для открытия пограничных пунктов», — говорится в заявлении ведомства.

Решению предшествовал ряд встреч экспертов, технических специалистов и сотрудников соответствующих учреждений. В результате стороны договорились об открытии речного перехода в районе Кости на юге Судана, чтобы возобновить соединяющее две страны судоходство.

Первые шаги по восстановлению сообщения после десятилетнего перерыва предпринимались в октябре 2019 года. Тогда власти согласились открыть чрезвычайный мост для доставки гуманитарной помощи Всемирной продовольственной программы ООН в Южный Судан. С тех пор тема возобновления речного судоходства не раз поднималась в официальных переговорах двух государств.

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