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Британия ввела санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с инцидентом с Навальным

  /   Обновлено: 20 августа 2021 15:00
Политика
Британия ввела санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с инцидентом с Навальным
Федеральное агентство новостей

, 20 августа. Власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ. Официальный Лондон считает их якобы причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным, заявили в Форин Офис.

Никакого обоснования для своего решения британские власти не предоставили. Россия неоднократно направляла запросы в ОЗХО с целью разобраться в инциденте с участием одиозного блогера, однако никаких ответов или доказательств причастности российских спецслужб к произошедшему так и не получила.

По итогам известных фактов, официальная Москва пришла к выводу, что инцидент с осужденным мошенником — инструмент для провокаций. Немецкие органы так и не дали содержательных ответов по «делу Навального», при этом власти ФРГ, а за ним следом и весь коллективный Запад, используют произошедшее с целью дискредитации России на мировой арене.

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