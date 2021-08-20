, 20 августа. Власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ. Официальный Лондон считает их якобы причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным, заявили в Форин Офис.

Никакого обоснования для своего решения британские власти не предоставили. Россия неоднократно направляла запросы в ОЗХО с целью разобраться в инциденте с участием одиозного блогера, однако никаких ответов или доказательств причастности российских спецслужб к произошедшему так и не получила.

По итогам известных фактов, официальная Москва пришла к выводу, что инцидент с осужденным мошенником — инструмент для провокаций. Немецкие органы так и не дали содержательных ответов по «делу Навального», при этом власти ФРГ, а за ним следом и весь коллективный Запад, используют произошедшее с целью дискредитации России на мировой арене.