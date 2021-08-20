Вулканы перечеркнули версию о полностью антропогенной причине потепления на Земле

Новые исследования вулканической активности Земли внесли неожиданные переменные в уравнение глобального климата.

Согласно публикации в журнале Nature, небывалый рост температур и таяние арктических льдов в 2000-2010 годах начались сразу после глобального спада активности земных вулканов. Начиная с 1991 года вулканическая активность Земли находится на аномально низком уровне, и в атмосферу планеты поступает ничтожно мало аэрозолей и пыли естественного происхождения, за которую «отвечали» извержения вулканов.

Как одно связано с другим? И каким образом новые открытия ученых противоречат позиции западных политиков, требующих «наказывать» экономики с большими выбросами углекислого газа? Об этом — в материале ФАН.

wikipedia.org / Johnson Space Center / Общественное достояние

Уравнение со множеством неизвестных

Глобальный климат Земли — очень сложное и взаимоувязанное уравнение, всех переменных в котором мы не знаем до сих пор. Кроме того, в случае глобального климата очень трудно говорить об экспериментальной проверке гипотез — ведь у нас нет «второй Земли», на которой колебания климата можно было бы выстроить каким-то другим образом, например убрав с ее поверхности все человечество, промышленность, лесное и сельское хозяйство и таким образом исключив из климата антропогенный фактор.

В силу этого новые открытия в глобальном климате постоянно меняют «климатическое уравнение», добавляя в него новые переменные, которые до этого считались несущественными. Одним из таких открытий стало влияние на климат аэрозолей и пыли, которые массово образуются при вулканических извержениях. Такое исследование было недавно опубликовано в рецензируемом научном журнале Nature.

О влиянии аэрозолей и пыли на глобальный климат было известно достаточно давно, при этом антропогенное воздействие связано с двумя противоположными факторами. Выбросы парниковых газов человечеством увеличивают энергетический баланс где-то на 3 ватта на квадратный метр земной поверхности, тогда как антропогенные выбросы аэрозолей и пыли компенсируют 1 ватт этого воздействия за счет «антипарникового» эффекта. Поскольку выбросы человечеством парниковых газов, аэрозолей и пыли достаточно связаны между собой, общий антропогенный парниковый эффект сегодня оценивается в 2 ватта на каждый квадратный метр поверхности Земли.

Вулканы же выбрасывают пыль и аэрозоли гораздо выше, чем человечество. Типичное извержение поднимает столб вещества на высоту 35-40 км — в четыре раза выше высоты полета реактивных самолетов. Крупное извержение вулкана представляет собой так называемое импактное или одноразовое воздействие. Эффект такого события длится очень долго: экран из аэрозолей и пыли зависает в верхних слоях стратосферы на срок до десятка лет.

Крупные импактные события, такие как падение большого метеорита или извержение супервулкана, даже могут вызвать климатический апокалипсис, прописанный в сценарии «ядерной зимы», когда температура на планете резко понизится на 5-15 ºС.

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Вулканы могут всех погубить

К счастью для нас, катастрофические импактные события не случались в истории человеческой цивилизации. Последнее падение достаточно большого метеорита произошло еще до появления человекообразных обезьян, а ближайшее к нам извержение супервулкана Тоба случилось около 75 000 лет назад, до появления людей современного типа.

Впрочем, извержение Тобы на индонезийском острове Суматра вполне могло погубить предков людей на всей планете. Согласно новейшим оценкам, этот вулкан выбросил в атмосферу около 800 куб. километров пепла, в результате чего по всей Земле температура на десяток лет упала на 3-5 °C, а максимум падения на третий год после извержения составил аж 15 °C!

Тогда биосфере Земли был нанесен страшный удар, а из африканской популяции человеческих предков, которая тогда насчитывала около 100 000 особей, согласно генетическим исследованиям, чудом удалось выжить не более одной тысячи. В других же местах планеты предки людей просто вымерли от холода и голода.

Самым мощным импактным событием в исторический период стало извержение вулкана Тамбора в 1815 году, которое вызвало временное глобальное похолодание по всей Земле, известное как «Год без лета». В результате десятилетие 1815-1825 годов было аномально холодным за все 500 лет достоверных исторических наблюдений за климатом. По современным оценкам, Тамбора выбросил в стратосферу около 150 куб. км пепла — где-то в пять раз меньше Тобы.

Интересно, что в исследовании Nature последние 30 лет названы «самым спокойным временем в новейшей вулканической истории Земли». Действительно, последнее крупное извержение на планете произошло в 1991 году, когда на филиппинском острове Лусон проснулся вулкан Пинатубо. Однако он и близко не дотянул по масштабу выбросов до Тамборы и Тоба, отправив в атмосферу Земли не более 10 кубических километров горных пород.

Все последующие извержения в 1990-2010 годах были гораздо слабее. Знаменитый Эйяфьядлайекюдль в Исландии, проснувшийся в 2010 году, с трудом смог выбросить из себя менее 1 куб. км пепла. Причем до стратосферы пепел «исландца» не достал, что, кстати, было даже хуже, так как он попал на те высоты, где интенсивно летают реактивные самолеты. В результате пепел Эйяфьядлайекюдля быстро осел на землю, хотя полеты реактивных лайнеров через Атлантику пришлось временно приостановить.

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Передышка для России

Так или иначе, в исследовании Nature постулируется, что в последний раз импактные события загрязняли стратосферу Земли в 1991 году — как раз за десятилетие до начала «антропогенного» и «катастрофического» роста температур, которым сейчас кошмарят все человечество.

Не исключено, что именно этот фактор вызвал резкий рост глобальных температур и таяние льдов Арктики. За десятилетие 1991-2000 годов пепел Пинатубо окончательно ушел из стратосферы, а восполнить запас стратосферных аэрозолей и пыли было уже некому — все извержения последующих лет выбрасывали пепел в нижние слои тропосферы, откуда он быстро выпадал на землю, не успевая сильно повлиять на климат.

При этом не исключено, что увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере имело вспомогательных характер, а глобальный климат теплеет сегодня из-за того, что супервулканы взяли «небольшую передышку» в своей постоянной работе по снижению глобальных температур. Но кто знает, когда они захотят вернуться к жизни?

Так что, может быть, иметь 2-3 °C «потепления про запас» — отнюдь не самая плохая инвестиция. Тем более для такой северной и холодной страны, как Россия.