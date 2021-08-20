Турист получил травму головы после падения с уступа вулкана на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 20 августа. Камчатские спасатели эвакуировали туриста с вулкана Толбачик. Мужчина получил травму головы, сорвавшись с уступа.

Сообщение о происшествии поступило от напарника мужчины. Он позвонил в экстренные службы и рассказал, что его другу требуется помощь: он сорвался с уступа на высоте примерно 800 метров, в результате чего получил травму головы.

Сотрудники медслужбы срочно вылетели на место происшествия и транспортировали пострадавшего с помощью специальных спасательных саней «Акья» на борт вертолета, где ему была оказана помощь. Пострадавшего госпитализировали в одно из лечебных учреждений города. Врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму.

