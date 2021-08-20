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Поклонники гадают, на кого похож подросший сын Снигирь и Цыганова
Шоу-бизнес
Поклонники гадают, на кого похож подросший сын Снигирь и Цыганова
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 20 августа. Актриса и телеведущая Юлия Снигирь опубликовала фотографию с пятилетним сыном Федором, отцом которого является актер Евгений Цыганов.

Редкий снимок с мальчиком появился на странице артистки в Instagram. На фото ребенок, одетый в яркую толстовку с капюшоном, обнимает мать за шею и радостно улыбается. Сама знаменитость при этом смотрит на сына с нежностью и умилением.

«Любовь», — лаконично подписала кадр Снигирь.

Поклонники тут же принялись гадать, на кого больше похож подросший сын звездной пары. Большинство подписчиков пришли к выводу, что у мальчика больше общего с отцом. Однако многие пользователи соцсети все же увидели в ребенке черты матери.

«Юлечка, вот, вроде бы, все черты лица ваши, а похож на папу. Как так?!»;

«Очень похож на отца»;

«Папин сынок»;

«Такой сладкий мальчик! Юлечка, ваши глазки, но и на папу очень похож»;

«И папин, и мамин сынишка», — отметили комментаторы.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов поженились в 2019 году — примерно через три года после рождения сына. У актера также есть семеро детей от предыдущих отношений, пишет «Вечерняя Москва».

Цыганов рассказывал о трудностях воспитания восьми детей. По словам актера, любой из сыновей и дочерей может назвать себя его любимчиком.

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актеры снигирь цыганов
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