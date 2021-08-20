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Глава центра помощи животным объяснила, может ли потерявшийся питомец найти путь домой

  /   Обновлено: 20 августа 2021 16:09
Общество
Глава центра помощи животным объяснила, может ли потерявшийся питомец найти путь домой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 августа. Случаи самостоятельного возвращения потерянных питомцев домой являются редкостью, заявила глава центра помощи животным Марина Пушенко в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Истории, когда сбежавшая кошка спустя семь месяцев самостоятельно находила путь домой, являются большой редкостью. Дело в том, что животные крайне плохо умеют искать дорогу, объяснила Пушенко в ходе пресс-конференции.

«Если собака нигде не останавливалась и не оставляла меток, то она помнит дорогу по запаху. Возвращение питомца в городе маловероятно, для них это — джунгли», — объяснила глава «Потеряшки».

Глава центра помощи животным объяснила, может ли потерявшийся питомец найти путь домой
pixabay.com  / 

В пригороде у животного шансы вернуться домой из-за отсутствия большого количества запахов гораздо выше. Также Пушенко рассказала, что в ее практике был случай возвращения домашнего питомца спустя два года отсутствия.

«Мы сверили данные, позвонили владельцам. Пес прошел не через одни руки, но вернулся. По началу он не узнал хозяев, но потом вспомнил», — отметила она.

В ходе пресс-конференции глава «Потеряшки» дала петербуржцам советы по поиску пропавших питомцев. Пушенко перечислила рекомендации, которые помогут владельцам четверолапых обезопасить себя от их потери.

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