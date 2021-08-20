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«Умный» светофор установили в Красногорске
Общество

Устройство подсвечивает пешеходный переход в темное время суток. Специальные прожекторы загораются, когда камеры видеонаблюдения фиксируют на «зебре» движение пешеходов.

Новая технология позволит снизить аварийность на нерегулируемом переходе. «Умные» светофоры также установили в Великом Новгороде, Воронеже и Саратове.

«В будущем планируется масштабирование этой системы на региональных и муниципальных участках автомобильных дорог с недостаточной освещенностью», — сообщили в пресс-службе «Центра безопасности дорожного движения Московской области».

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