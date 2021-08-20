Доходы Национальной нефтяной корпорации Ливии в июле достигли рекордных показателей

Триполи, 20 августа. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (ННК) объявила, что она достигла рекордной прибыли за июль 2021 года, составившей более 2 млрд долларов. Об этом сообщается на официальной странице ННК в Facebook.

«Экспорт сырой нефти принес выручку в размере 1 965 494 665,28 доллара США, за ней следуют газ и конденсат, доходы от которых составили 80 985 359,19 доллара, нефтепродукты принесли 3379155,88 доллара, а нефтехимической промышленности — 2796996 долларов. Таким образом, общие поступления от продаж нефти достигли 2 052 654 176,73 доллара», — говорится в заявлении.

Председатель совета директоров ННК Мустафа Саналла сообщил о недавнем разговоре с главой Правительства национального единства, в котором стороны обсудили перспективы развития нефтяного сектора.

«Премьер-министр сообщил мне, что он полон решимости совершить качественный скачок в развитии инфраструктуры таким образом, чтобы гарантировать достижение целей и чаяний ливийского народа», — заявил Саналла.

По его словам, корпорация взаимодействует с государственными структурами для поддержки и модернизации промышленности и стабильно расширяет площади нефтяных месторождений и портов. Особое внимание при этом уделяется вопросам обслуживания оборудования и наземных сооружений, разрушенных в годы войны.

«Под эгидой главы правительства и при поддержке Министерства финансов и Центрального банка Ливии в скором времени ожидается объявление об открытии крупнейшей мастерской в Северной Африке и на Ближнем Востоке по ремонту ветхих объектов инфраструктуры. Национальные и международные компании приглашаются для того, чтобы внести свой вклад в восстановление разрушенных войной сооружений», — добавил глава ННК.

В заявлении, адресованном премьер-министру, Саналла заявил, что Национальная нефтяная корпорация должна держаться подальше от политической борьбы, оставаясь «символом профессионализма, дисциплины, эффективности, прозрачности и честности».

Примечательно, что доходы за июль не включают компенсацию роялти и налоги. Кроме того, поставки сырой нефти на станцию ​​Убари оплачиваются компанией General Electric. Их стоимость за прошедший месяц достигла 25,3 млн долларов. Стоит также отметить, что некоторое количество сырья на сумму почти 3 млн долларов предоставлено компании Mellitah для выработки электроэнергии. Погашение данных средств еще не состоялось.

Согласно заявлению ННК, корпорация неизменно объявляет о доходах от нефти со всей прозрачностью, которой она придерживается с января 2018 года.