Доходы Национальной нефтяной корпорации Ливии в июле достигли рекордных показателей

Триполи, 20 августа. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (ННК) объявила, что она достигла рекордной прибыли за июль 2021 года, составившей более 2 млрд долларов. Об этом сообщается на официальной странице ННК в Facebook.
«Экспорт сырой нефти принес выручку в размере 1 965 494 665,28 доллара США, за ней следуют газ и конденсат, доходы от которых составили 80 985 359,19 доллара, нефтепродукты принесли 3379155,88 доллара, а нефтехимической промышленности — 2796996 долларов. Таким образом, общие поступления от продаж нефти достигли 2 052 654 176,73 доллара», — говорится в заявлении.
Председатель совета директоров ННК Мустафа Саналла сообщил о недавнем разговоре с главой Правительства национального единства, в котором стороны обсудили перспективы развития нефтяного сектора.
«Премьер-министр сообщил мне, что он полон решимости совершить качественный скачок в развитии инфраструктуры таким образом, чтобы гарантировать достижение целей и чаяний ливийского народа», — заявил Саналла.
По его словам, корпорация взаимодействует с государственными структурами для поддержки и модернизации промышленности и стабильно расширяет площади нефтяных месторождений и портов. Особое внимание при этом уделяется вопросам обслуживания оборудования и наземных сооружений, разрушенных в годы войны.
«Под эгидой главы правительства и при поддержке Министерства финансов и Центрального банка Ливии в скором времени ожидается объявление об открытии крупнейшей мастерской в Северной Африке и на Ближнем Востоке по ремонту ветхих объектов инфраструктуры. Национальные и международные компании приглашаются для того, чтобы внести свой вклад в восстановление разрушенных войной сооружений», — добавил глава ННК.
В заявлении, адресованном премьер-министру, Саналла заявил, что Национальная нефтяная корпорация должна держаться подальше от политической борьбы, оставаясь «символом профессионализма, дисциплины, эффективности, прозрачности и честности».
Примечательно, что доходы за июль не включают компенсацию роялти и налоги. Кроме того, поставки сырой нефти на станцию Убари оплачиваются компанией General Electric. Их стоимость за прошедший месяц достигла 25,3 млн долларов. Стоит также отметить, что некоторое количество сырья на сумму почти 3 млн долларов предоставлено компании Mellitah для выработки электроэнергии. Погашение данных средств еще не состоялось.
Согласно заявлению ННК, корпорация неизменно объявляет о доходах от нефти со всей прозрачностью, которой она придерживается с января 2018 года.