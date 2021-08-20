Телефонный звонок прервал встречу Меркель и Путина в Кремле

Москва, 20 августа. Телефон канцлера Германии Ангелы Меркель зазвонил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Неожиданный звонок раздался, когда российский лидер говорил о важности контактов между Берлином и Москвой.

Стоит отметить, что Меркель прибыла в Москву с официальным визитом. В Кремле отметили, что переговоры затронут будущее двусторонних отношений. Вместе с тем стороны обсудят ряд международных вопросов. Перед началом встречи Меркель поприветствовала своих коллег на русском языке.