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Навальный обвинил Запад в нежелании поддерживать проекты ФБК

  /   Обновлено: 20 августа 2021 14:58
Общество
Навальный обвинил Запад в нежелании поддерживать проекты ФБК
Федеральное агентство новостей  /  wikipedia.org / Evgeny Feldman / CC BY-SA 4.0 / pikist.com

Алексей Навальный обвинил страны Запада в нежелании оказывать содействие его проектам по борьбе с коррупцией. Такая риторика является наглядной демонстрацией низкой вовлеченности иностранных партнеров ликвидированного ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) в работу соответствующих структур.

В день годовщины отравления иностранные СМИ разместили статью Навального о важности противодействия коррупции в мире. Главным образом он описал ряд либеральных клише, обратив внимание не только на финансовые проблемы стран, но и прошлогодний инцидент в Томске.

Однако наиболее примечательным фрагментом материала является реакция Навального на отсутствие поддержки со стороны Запада. В качестве примера он привел имеющиеся в Великобритании, США и Германии «инструменты для борьбы с коррупцией». По словам осужденного оппозиционера, должным образом в рамках связки с ФБК их никто так и не задействовал.

«В США, Великобритании и Германии уже есть прекрасные инструменты для борьбы с зарубежной коррупцией, такие как Foreign Corrupt Practices Act, Bribery Act, и другие. Отгадайте, сколько дел было начато по заявлениям нашей организации, ныне признанной путинским правительством экстремистской? Правильно, ноль. Горькая правда — в том, что даже западные правоохранительные органы обеспечивают иностранным коррупционерам режим благоприятствования», — пожаловался оппозиционер.

Недовольство Навального в связи с безынициативностью иностранного истеблишмента позволяет констатировать, что зарубежные «поездки» его ближайших соратников — Леонида Волкова и Владимира Милова — неэффективны. Например, Волков неоднократно встречался с комитетом Сената США по международным отношениям, где, по версии СМИ, он мог лоббировать новые санкции или выпрашивать финансирование. Милов недавно совершал турне по русофобским государствам и также общался с представителями американского Конгресса. В ходе подобных «бесед» обсуждались сценарии оранжевой революции и санкционное давление.

В экспертном сообществе неоднократно указывали, что иностранные лидеры действительно нередко показывают пассивность не только в отношении заявляемых Навальным целей, но и его самого. Политолог Александр Сосновский обращал внимание, что даже заключение основателя ФБК под стражу не привело к ухудшению отношений России и Евросоюза. Более того, на Западе имеет место раздробленность мнений по этому поводу, что в очередной раз подтверждает низкую заинтересованность во взаимной «интеграции» с проектами несистемной оппозиции.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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