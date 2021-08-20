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СК изучает версию о серийном маньяке в деле об убийстве девочки в Тюмени

  /   Обновлено: 20 августа 2021 14:44
Происшествия
СК изучает версию о серийном маньяке в деле об убийстве девочки в Тюмени
Федеральное агентство новостей

Тюмень, 20 августа. СК не исключает, что девочка из Тюмени погибла от рук серийного маньяка. Такую версию в настоящее время отрабатывает полиция.

Преступление имеет определенный «почерк», сообщил источник в правоохранительных органах. Так, ранее похищенных жертв долгое время удерживали, прежде чем убить. Однако пока на примете у следователей нет подозреваемых.

Точно также нет доказательств, что убийцей остальных детей является один и тот же человек. Полиция изучает возможную причастность к совершению преступления местного жителя, который был ранее задержан по обвинению в педофилии. Он жил по-соседству с погибшей.

Восьмилетняя девочка была обнаружена накануне мертвой недалеко от АЗС возле озера. Ребенок пропал в конце июня. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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