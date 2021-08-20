«Лукойл» запустит новый сырьевой комплекс на Пермском НПЗ в 2026 году

Москва, 20 августа. Нефтяная компания «Лукойл» приступила к реализации проекта строительства комплекса каталитического крекинга на Пермском НПЗ. Запуск проекта в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Строительство будет производиться в рамках соглашения с Минэнерго РФ о предоставлении инвестиционной надбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье на период до 1 января 2031 года.

Согласно оценкам, мощность нового комплекса составит 1,8 млн тонн сырья в год. В проект входит установка каталитического крекинга, запуск производства высокооктановых компонентов бензина, а также объектов общезаводского хозяйства. Особенность комплекса заключается в высоком регулируемом выходе пропилена, отметили в компании.

«Лукойл» ранее заключил соглашение о покупке доли в проекте «Блок 4», расположенном на территории Мексики. Его партнером станет нефтегазовое предприятие PetroBal.