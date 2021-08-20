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ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР из гранатометов
Армия
ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР из гранатометов
Федеральное агентство новостей

Донецк, 20 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) возобновили практику грубого нарушения режима полного прекращения огня в Донбассе.

В течение минувших суток обстрелам ВСУ с использованием гранатометов подверглись поселки Старомихайловка и Ленинское, а также город Горловка, сообщили официальные представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Всего бойцы ВСУ за сутки выпустили по этим населенным пунктам 33 боеприпаса из автоматических и станковых гранатометов, подчеркнули представители Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно об ответном огне бойцов Народной милиции ДНР по минометному расчету ВСУ, благодаря чему удалось ликвидировать угрозу мирным жителям Донбасса. О планах киевских властей добиваться размещения американских комплексов ПВО вместе с персоналом армии США на территории страны сообщал RT.

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