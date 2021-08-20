ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР из гранатометов

Донецк, 20 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) возобновили практику грубого нарушения режима полного прекращения огня в Донбассе.

В течение минувших суток обстрелам ВСУ с использованием гранатометов подверглись поселки Старомихайловка и Ленинское, а также город Горловка, сообщили официальные представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Всего бойцы ВСУ за сутки выпустили по этим населенным пунктам 33 боеприпаса из автоматических и станковых гранатометов, подчеркнули представители Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно об ответном огне бойцов Народной милиции ДНР по минометному расчету ВСУ, благодаря чему удалось ликвидировать угрозу мирным жителям Донбасса. О планах киевских властей добиваться размещения американских комплексов ПВО вместе с персоналом армии США на территории страны сообщал RT.