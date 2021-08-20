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Тетя задержанного сатаниста служила в линейном отделе полиции
Общество
Тетя задержанного сатаниста служила в линейном отделе полиции
 /  пресс-служба СК РФ.


Санкт-Петербург, 20 августа. Александр Перевозчиков-Хмурый, обвиняемый в совершении ритуального убийства в лесном массиве вблизи станции Приозерск Ленинградской области, родом из приличной семьи: у его папы был свой бизнес по перевозке грузов автотранспортом, а тетя — сестра отца — 12 лет работала в правоохранительных органах.

Последним местом ее работы был линейный отдел полиции Москва-Окружная ЛУ МВД России на станции Москва-Павелецкая.

51-летняя женщина три года назад по решению медкомиссии была вынуждена выйти в отставку, до этого она попала в кардиологию НИИ имени Склифосовского с подозрением на инфаркт. Приступ не подтвердился, но к тяжелой службе ее не допустили. Женщина хотела получить инвалидность, но все комиссии ей отказали. Она пыталась отменить решение через суд, но он тоже встал на сторону врачей.

СК сообщал, что задержаны пособники супружеской пары сатанистов, которые помогали им в совершении ритуальных убийств. Как давно они поклоняются «сатане», предстоит выяснить следствию. На данный момент у первых задержанных два подтвержденных убийства из религиозных соображений, у второй пары — одно.

Ранее ФАН писал, что в Ленобласти были обнаружены человеческие останки. Чуть позже правоохранители задержали супругов-сатанистов.

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ленобласть сатанисты
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