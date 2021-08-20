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Канцлер Германии начала встречу с Путиным приветствием на русском языке
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Канцлер Германии начала встречу с Путиным приветствием на русском языке

  /   Обновлено: 20 августа 2021 14:51
Политика
Канцлер Германии начала встречу с Путиным приветствием на русском языке
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 20 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель по-русски поприветствовала президента России Владимира Путина во время визита в Москву.

Стороны намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Кроме того, Путин и Меркель поднимут актуальные международные и региональные вопросы.

«Добрый день! Добрый день!», — сказала Меркель в начале встречи.

Российский лидер также подарил канцлеру Германии букет цветов. После в помещение зашел министр иностранных дел Сергей Лавров.

В ходе мероприятия Путин заявил, что ФРГ является одним из основных партнеров для России. Кроме того, товарооборот между странами увеличился в два раза, несмотря на спад в экономике. В ответ Меркель подчеркнула, что Москва и Берлин намерены поддерживать контакт и говорить друг с другом.

Стоит отметить, что это первая очная встреча Путина и Меркель с начала пандемии коронавируса. Предыдущая состоялась в Берлине на международной конференции по Ливии.

Немецкий канцлер после встречи с Владимиром Путиным планирует визит в столицу Украины. Там она встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсудят вопросы транзита газа, а также ситуацию в Донбассе.

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Все новости / Политика / Канцлер Германии начала встречу с Путиным приветствием на русском языке
путин меркель россия
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