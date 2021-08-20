Вдовец Легкоступовой выдвинул детям певицы условие для примирения

Москва, 20 августа. Яхтсмен Юрий Фирсов устал от войны с наследниками покойной жены Валентины Легкоступовой. Он готов помириться с детьми артистки, но на одном условии.

Конфликт между Фирсовым и родственниками исполнительницы из-за наследства скоро может закончиться. Вдовец Легкоступовой поговорил с дочерью звезды девяностых и решил пойти на мировое соглашение. Однако он не готов вслепую мириться, а выдвинул семье условия.

«Мне нужно только одно, чтобы мне вернули мои деньги из рюкзака и документы», — заявил Фирсов в беседе с kp.ru.

Звездный адвокат Сергей Жорин был крайне удивлен, услышав о соглашении. Дело в том, что следствие по факту смерти артистки до сих пор идет, и рассуждать о чем-то, по его словам, рано.

Сам Фирсов признался, что бороться за наследство он решил, чтобы иметь влияние на детей покойной возлюбленной. По его словам, с ним поступили несправедливо.

Валентина Легкоступова ушла из жизни в августе прошлого года. Незадолго до смерти артистка попала в больницу с травмой. Родственники знаменитости обвинили в смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» ее мужа. Фирсов свою вину отрицает.