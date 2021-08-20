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Талибы обыскали закрытые консульства Индии в Кандагаре и Герате
Армия
Талибы обыскали закрытые консульства Индии в Кандагаре и Герате
Global Look Press  /  Str

Нью-Дели, 20 августа. Боевики движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) провели обыски в закрытых консульствах Индии, которые располагаются в афганских городах Кандагар и Герат.

В четырех крупных афганских городах располагаются индийские консульства. Все они были закрыты после эвакуации их сотрудников на родину. В настоящее время в Кабуле продолжает свою работу посольство Индии, однако после отъезда дипломатов работу в нем обеспечивают сотрудники из числа граждан Афганистана.

«Талибы ранее на этой неделе обыскали индийские консульства в Кандагаре и Герате с целью изъятия документов, конфисковав автомобили, припаркованные около диппредставительств», — передает индийский телеканал NDTV.

Напомним, 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, после чего объявили о завершении войны в Афганистане, а также о формировании нового правительства. Позднее стало известно, что США вели переговоры с боевиками «Талибана» перед началом вывода американских войск. В частности, Вашингтон пообещал прекратить поддержку афганских правительственных сил с воздуха, передает Infox.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан индия талибы консульства
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