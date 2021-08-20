Китай продолжит разработку антисанкционных мер

Пекин, 20 августа. Высший законодательный орган КНР отложил принятие решения о распространении закона о противодействии иностранным санкциям на конституцию Гонконга.

Соответствующее сообщение распространило издание South China Morning Post. Журналисты отметили, что китайское правительство продолжит обсуждение, рассчитывая выслушать другие позиции по текущему вопросу. Однако ряд других резолюций и постановлений получили одобрение со стороны постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Стоит отметить, что сами власти Гонконга поддержали введение закона КНР о противодействии санкциям. В регионе также отметили, что свод правил необходимо провести через местную систему одобрения для избежания возможности спекуляций на этой теме со стороны стран коллективного Запада.