Лишенная реальной самостоятельности Литва терпит убытки из-за политических решений, которые принимаются в США, заявил ФАН экс-депутат от Клайпеды Вячеслав Титов. Так политик прокомментировал новость о том, что Пекин на фоне разрешения Вильнюса открыть Тайбэю представительство в Литве заявил о прекращении транзита грузов через эту прибалтийскую республику и отказался от литовских товаров.

«То, что Китай не только делает заявления, но и перешел к мерам в области экономики, должно стать тревожным звонком для Вильнюса. Литва — транзитная страна. Потери грузопотоков и прекращение торговых отношений с крупными партнерами — это удар по ее экономике и бюджету», — согласился политик.

Титов напомнил, что ухудшение связей с КНР происходит на фоне непростой ситуации в отношениях между Вильнюсом и Минском. Поэтому литовские политики должны приложить максимум усилий для налаживания добрососедских отношений с Белоруссией и устранения непонимания в диалоге с такой огромной страной, как Китай, уверен собеседник ФАН.

«Несколько лет назад предприниматели и дипломаты Литвы сделали большие усилия в построении хороших внешних экономических связей, заключенные контракты расценивались как успех. Сегодня все это рушится. Последние события в мире свидетельствуют о том, что Литва не самостоятельна в принятии важных решений. Официальный Вильнюс подчинен чужой воле, которую диктуют из-за океана», — признался Титов.

Федеральное агентство новостей /

Политолог подчеркнул, что в настоящее время все оппозиционные партии в Литве являются марионеточными. Те же организации, которые аргументированно возражают официальным властям, быстро «вычищаются», и их не подпускают к власти.

«Литва очень зависит от воли Соединенных Штатов. Когда в городском совете Клайпеды велись дискуссии о строительстве глубоководного порта, премьер-министр заявил, что переговоры с инвесторами ведутся так, чтобы не создавать угрозы стабильности доллара. Он говорил не о евро, не о юанях и не о рублях, он прежде всего давал гарантии, что не пострадает Америка», — рассказал эксперт.

Собеседник ФАН с сожалением добавил, что парламентские выборы в Литве пройдут только через три года, и выразил надежду, что к власти придут благоразумные политики, которые будут заботиться о жителях своей страны, а не об интересах Вашингтона.

«Международное сотрудничество несет выгоду стране и ее жителям: это новые предприятия, рабочие места, доход граждан и государства. К сожалению, власти Литвы отказываются от всего этого в ущерб себе и блюдут интересы другой страны. Пример тому — разорванные контракты с Минском и Пекином», — посетовал Вячеслав Титов.

В заключение экс-депутат Клайпеды заметил, что интересы собственного народа в любой суверенной стране, безусловно, должны быть выше, чем политические интересы «старшего партнера», в данном случае США.

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