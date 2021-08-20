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Борис Корчевников поделился деталями тяжелой болезни

  /   Обновлено: 20 августа 2021 14:18
Шоу-бизнес
Борис Корчевников поделился деталями тяжелой болезни
wikipedia.org  /  MDemina / CC BY-SA 4.0

Москва, 20 августа. Журналист и телеведущий Борис Корчевников признался, что пережил тяжелое заболевание. Недуг серьезно повлиял на его мировоззрение.

Корчевников поделился деталями болезни с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным, который стал гостем его передачи «Судьба человека». Певец несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

«Я тоже болел. И здорово болел. Я помню, как стоял как будто на каком-то суде, когда это со мной произошло», — вспомнил телеведущий.

По словам журналиста, он все время задавал себе вопрос, почему это случилось именно с ним. Кроме того, Корчевников пытался понять, для чего на его долю выпало такое испытание.

Из-за болезни ведущий «Судьбы человека» начал переосмысливать свою жизнь и расставлять в ней оценки. Например, журналист думал, что он сделал не так и где оступился.

В разговоре с Корчевниковым Левкин отметил, что шансы победить рак очень велики. если организм не исчерпал свой ресурс. Певец призвал всех столкнувшихся с недугом бороться и верить в лучшее.

Многих поклонников Бориса Корчевникова волнует его личная жизнь, поскольку телеведущий никогда не был женат. Сам журналист говорил, что в этом одиночестве виновата его мать.

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