Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 14:51
14:47
Политика
Телефонный звонок прервал встречу Меркель и Путина в Кремле
14:43
Происшествия
СК изучает версию о серийном маньяке в деле об убийстве девочки в Тюмени
14:43
Экономика
«Лукойл» запустит новый сырьевой комплекс на Пермском НПЗ в 2026 году
14:43
Армия
ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР из гранатометов
14:40
Политика
Лукашенко констатировал стабилизацию обстановки в Белоруссии
14:37
Политика
Александр Рар: Меркель реально понимает, что Крым никогда не вернется к Украине
14:34
Политика
Канцлер Германии начала встречу с Путиным приветствием на русском языке
14:32
Общество
Заслон лжи и фейкам: Клинцевич объяснил сверхзадачу фильма «Солнцепек» о войне в Донбассе
14:29
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой выдвинул детям певицы условие для примирения
14:28
Происшествия
Умер мужчина, лишившийся ног после наезда трамвая в Ульяновске
Все новости

Король Марокко помиловал более 370 заключенных в День народной революции
Весь мир
Король Марокко помиловал более 370 заключенных в День народной революции
wikipedia.org  /  UN Climate Change / CC BY 2.0

Рабат, 20 августа. Жители Марокко отмечают 68-ю годовщину Дня народной революции. По случаю празднества король Мухаммед VI помиловал 371 осужденного на всей территории страны.

Пресс-служба министерства юстиции подтвердила, что 263 человека, попадающие под амнистию, находятся в тюрьме.

«По указу короля четверым заключенным пожизненный приговор будет заменен на менее тяжкий, 12 — срок сократят, а 247 граждан полностью выйдут на свободу», — говорится в сообщении ведомства.

Помилование короля также распространяется на 108 человек, которых осудили, но они пока еще не доставлены в исправительные учреждения.

«Из них 38 граждан получат меньшие сроки тюремного заключения, чем те, к которым их первоначально приговорили. Девять преступников освободят от необходимости оказаться за решеткой. Им изменят меру пресечения на штраф. Остальные избегут как взысканий, так и исправительных учреждений», — уточнили в минюсте.

Король Мухаммед VI традиционно помиловал людей по случаю важных торжеств, национальных и религиозных праздников. Накануне Курбан-байрама он проявил милосердие к 761 человеку.

Последние 68 лет 20 августа в Марокко отмечается годовщина возвращения султана Мухаммеда V (титул упразднен 14 августа 1957 года, вместо него учрежден титул короля) в свою страну после периода изгнания в Мадагаскаре. Мероприятие знаменует собой начало большой революции против французских колонизаторов. Таким образом в государстве появился новый праздник — День народной революции.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Король Марокко помиловал более 370 заключенных в День народной революции
марокко помилование день революции
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru