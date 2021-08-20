Король Марокко помиловал более 370 заключенных в День народной революции

Рабат, 20 августа. Жители Марокко отмечают 68-ю годовщину Дня народной революции. По случаю празднества король Мухаммед VI помиловал 371 осужденного на всей территории страны.

Пресс-служба министерства юстиции подтвердила, что 263 человека, попадающие под амнистию, находятся в тюрьме.

«По указу короля четверым заключенным пожизненный приговор будет заменен на менее тяжкий, 12 — срок сократят, а 247 граждан полностью выйдут на свободу», — говорится в сообщении ведомства.

Помилование короля также распространяется на 108 человек, которых осудили, но они пока еще не доставлены в исправительные учреждения.

«Из них 38 граждан получат меньшие сроки тюремного заключения, чем те, к которым их первоначально приговорили. Девять преступников освободят от необходимости оказаться за решеткой. Им изменят меру пресечения на штраф. Остальные избегут как взысканий, так и исправительных учреждений», — уточнили в минюсте.

Король Мухаммед VI традиционно помиловал людей по случаю важных торжеств, национальных и религиозных праздников. Накануне Курбан-байрама он проявил милосердие к 761 человеку.

Последние 68 лет 20 августа в Марокко отмечается годовщина возвращения султана Мухаммеда V (титул упразднен 14 августа 1957 года, вместо него учрежден титул короля) в свою страну после периода изгнания в Мадагаскаре. Мероприятие знаменует собой начало большой революции против французских колонизаторов. Таким образом в государстве появился новый праздник — День народной революции.