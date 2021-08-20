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Иркутский суд вынес приговор лжеполицейским за похищение людей

  /   Обновлено: 20 августа 2021 14:15
Происшествия
Иркутский суд вынес приговор лжеполицейским за похищение людей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Иркутск, 20 августа. Суд приговорил двух членов банды к лишению свободы за похищение людей и вымогательство под видом сотрудников правоохранительных органов.

Согласно данным следствия, всего в банде было восемь человек, двоим из которых уже вынесли приговор. Они обвиняются в похищении человека и вымогательстве, создании ОПГ и участии в ней, незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия, а также его незаконном изготовлении.

Фигуранты похищали потерпевших на автомобиле, вывозили в безлюдное место, где угрожали оружием и вымогали имущество. Злоумышленники получали от жертв либо деньги, либо машины. В некоторых эпизодах они притворялись сотрудниками полиции. Похитители будут отбывать наказание в колонии строго режима.

Железнодорожный районный суд Орловской области приговорил двух бывших высокопоставленных правоохранителей к реальным срокам за взяточничество в особо крупном размере.

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