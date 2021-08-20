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Сергей Жигунов и его жена купили старинный дом в Ростове
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов и его жена купили старинный дом в Ростове
instagram.com  /  @zhigunov_sergey_offical

Ростов-на-Дону, 20 августа. Супруга актера Сергея Жигунова похвасталась покупкой старинного дома в Ростове-на-Дону. Она показала фанатам снимок, сделанный в новом жилье.

Виктория Жигунова разместила на своей странице в Instagram кадр, на котором позирует рядом с детской деревянной колыбелькой, подвешенной к потолку. Стену за ее спиной украшает ковер.

«За последние дни произошло много событий <…>, а мы решили обзавестись на исторической родине домиком с периной и колыбелькой», — написала Жигунова.

Поклонники поздравили супружескую чету с приобретением недвижимости. Некоторые увидели в детской колыбельной знак и предположили, что скоро Жигуновы станут родителями.

«Скоро понадобится колыбелька? Если да, то поздравляю!»;

«Теперь у вас есть недвижимость и в Ростове! Поздравляю! Чаще будете приезжать»;

«Какая прелесть! Столько нежности», — пишут интернет-пользователи в комментариях под фотографией.

Интересно, что Жигунов является одним из главных должников отечественного шоу-бизнеса. Журналисты выяснили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» должен 15 миллионов рублей. Несколько лет назад артист брал кредит на съемки фильмы, но проект провалился.

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