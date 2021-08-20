Переговоры Путина и Меркель стартовали в Кремле

Москва, 20 августа. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель начали переговоры в Кремле.

Согласно данным Кремля, подписания документов на встрече Путина и Меркель не планируется.

Меркель прибыла в Москву 20 августа. Немецкий канцлер возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата, после чего направилась в Кремль.

Ранее сообщалось, что Путин и Меркель в ходе переговоров обсудят актуальные региональные и международные вопросы, в том числе строительство газопровода «Северный поток —2» и ситуацию в Афганистане. Это первая очная встреча политиков с начала пандемии коронавируса.