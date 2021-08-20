Голикова провела ежегодное совещание перед началом учебного года. События дня

Голикова провела ежегодное совещание перед началом учебного года Вице-премьер России Татьяна Голикова провела ежегодное совещание перед началом нового учебного года с федеральными министерствами и регионами. Политик призвала ведомства обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ. По словам Голиковой, главная задача — начать просветительскую деятельность без риска для здоровья и жизни всех участников образовательного процесса.

В Токио прибыл огонь Паралимпийских игр Global Look Press / Du Xiaoyi/XinHua В столице Японии проходит заключительный этап эстафеты паралимпийского огня. На церемонии, которая проходила у здания мэрии города более чем в 60 муниципалитетах, в преддверии начала Игр зажгли огни, а затем собрали в единую композицию «Пламя Токио». Напомним, XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Как сообщили организаторы летних Игр, Паралимпиада пройдет без зрителей. Такое решение принято из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

Илон Маск объявил о создании робота-андроида в 2022 году flickr.com / Steve Jurvetson/CC BY 2.0 Tesla разрабатывает робота-андроида, и его прототип появится уже в 2022 году. Такое громкое заявление сделал глава компании Илон Маск. Миллиардер рассказал, что андроид будет решать «скучные задачи, которые надоели людям». Например, планируется, что машина сможет сходить в магазин за продуктами для своего хозяина. Предприниматель поделился деталями создания робота. Так согласно задумке, «голова» андроида будет оснащена экраном для отображения полезной информации. Робот сможет переносить грузы весом до 20 килограммов. Напомним, заявление о создании робота-андроида было сделано миллионером в День искусственного интеллекта, на специальном мероприятии, организованном Tesla для привлечения талантов в сфере машинного обучения.