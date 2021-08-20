Александр Рар: Меркель реально понимает, что Крым никогда не вернется к Украине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель давно поняла: Крым к Украине никогда не вернется. Поэтому глава немецкого правительства не хочет мусолить эту тему, загоняя в тупик отношения с Россией. Об этом в интервью ФАН заявил известный германский политолог Александр Рар. По его словам, канцлер филигранно ведет внешнеполитическую игру: ей всякий раз удается невозможное — убивать двух зайцев.

Научный директор Германо-российского форума и заместитель председателя Совета российской экономики в Германии в эксклюзивном интервью рассказал, как канцлеру ФРГ удается ни с кем не портить отношений и мастерски выходить из любой щекотливой ситуации.

«Помните, когда произошли Крым (воссоединение с Россией в марте 2014 года. — Прим. ФАН) и последовавший вслед за этим украинский кризис? — вопросил Рар. — Так вот, затем, в 2015-м, Россия справляла очередную юбилейную дату по поводу окончания Второй мировой войны (70-летие Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. ФАН). Меркель тоже приглашали присутствовать».

По словам собеседника ФАН, немецкий канцлер тогда хорошо понимала, что, если не поедет в Москву, то может не обидеть лично Владимира Путина, а расстроить немецко-российские отношения.

«Поэтому ей обязательно надо было присутствовать, — подчеркнул политолог. — Но она не поехала, собственно, на сам праздник, а прилетела на день позже. И со всеми почестями вместе с Владимиром Путиным возложила на Могилу Неизвестного солдата венки (с лентами в цветах национальных флагов России и Германии. — Прим. ФАН). То есть Меркель все же побывала тогда в Москве».

То же самое 67-летняя уроженка Гамбурга, которая в сентябре покидает свой пост, делает сейчас применительно к Украине, пояснил Рар.

«Она хочет с украинской властью договариваться, хочет поехать в Киев, но при этом демонстративно отказывается участвовать в этой «Крымской платформе», — отметил собеседник ФАН. — Фактически Меркель была бы там главным человеком. Потому что, например, президента США Джо Байдена тоже точно не будет».

ТАСС / Метцель Михаил

И в этом случае все крутилось бы вокруг канцлера Германии, все участники мероприятия смотрели бы на нее, считает политолог.

«Но что бы Меркель там сказала? — снова вопросил Рар. — То, что Крым должен вернуться Украине? Я думаю, она давным-давно уже поняла, что это невозможно! Постоянно мусолить эту тему и тем самым загонять в тупик отношения между Россией и Западом она тоже не хочет».

По мнению политолога, Меркель достаточно реально смотрит на вещи.

«И, слава богу, это так, — признался собеседник ФАН. — Можно сказать, что она все время мастерски убивает двух зайцев. Хотя это и невозможно, но у нее это получается».

Ранее стало известно, что 22 августа Ангела Меркель прилетит в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сутки спустя на так называемой «Крымской платформе» ее не будет, хотя на присутствие немецкого канцлера очень рассчитывали организаторы.

Германию, скорее всего, представит министр иностранных дел Хайко Масс. От Соединенных Штатов Америки будет министр транспорта Питер Буттиджич — первый в истории открытый гей, являющийся членом Кабинета США.

Еще больше украинских руководителей и антироссийски настроенных политиков огорчил тот факт, что Меркель до своего визита в Киев прибыла в Москву и по прилете в столицу России приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Затем канцлер Германии проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Накануне депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет посоветовал президенту Украины обратиться к психиатрам после слов о том, что «в Крыму с радостью будут принимать украинскую власть».