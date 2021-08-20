В Пентагоне назвали неожиданной быструю победу «Талибана» в Афганистане

Вашингтон, 20 августа. Разведка не докладывала Пентагону о том, что правительственные силы Афганистана так быстро сдадут страну. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

По его словам, никто в минобороны США даже не предполагал, что боевики радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) могут так быстро взять под свой контроль всю территорию Афганистана.

Милли подчеркнул, что американские военные рассматривали три основных сценария. Один из них предусматривал победу талибов в стране в течение нескольких месяцев или лет, но только после полного вывода американских войск из республики. Второй сценарий предполагал начало гражданской войны в Афганистане, а третий — политическое урегулирование конфликта.

Напомним, после начала вывода американских военных из Афганистана ситуация в республике заметно обострилась. В течение месяца талибы взяли под свой контроль всю территорию республики. Накануне они объявили о захвате Кабула и окончании войны в Афганистане. Позднее президент США Джо Байден заявил, что опечален происходящим в Афганистане, но о своем решении о выводе войска из республики не жалеет, передает Infox.

1 Организация запрещена на территории РФ.