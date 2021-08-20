Врачи предупредили об опасности фруктовых соков и морепродуктов для некоторых людей

Москва, 20 августа. Употребление некоторых распространенных продуктов может спровоцировать развитие подагры, предупредили специалисты.

Это болезненный тип артрита, при котором люди испытывают сильную боль в суставах. Высокий уровень мочевой кислоты в кровотоке считается основной причиной этого заболевания. Обострения подагры чаще всего случаются ночью и могут длиться до десяти дней.

Некоторые распространенные продукты могут спровоцировать приступы заболевания. Специалисты рекомендуют ограничить употребление всех видов морепродуктов и субпродуктов, а также фазана, оленины и телятины. Газировка, фруктовые соки и продукты с содержанием дрожжей также могут спровоцировать подагру, предупредили врачи.

Неочевидные симптомы могут свидетельствовать о ревматоидном артрите, заявили британские врачи. Недомогание, усталость, жар и потеря веса в некоторых случаях указывают на развитие этого заболевания.