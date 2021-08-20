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В Гватемале зафиксирован новый суточный максимум заражения коронавирусом

  /   Обновлено: 20 августа 2021 14:14
Весь мир
В Гватемале зафиксирован новый суточный максимум заражения коронавирусом
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Гватемала, 20 августа. Гватемала установила новый антирекорд по количеству заболевания коронавирусом за сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения центральноамериканского государства.

За минувшие 24 часа в Гватемале зарегистрировали 5826 новых случаев заражения COVID-19 — самый высокий показатель с начала пандемии в марте 2020 года. Суточная смертность в стране составила 66 случаев.

Общее количество заболевших достигло 428 тысяч, число летальных исходов из-за коронавируса — 11 тысяч. В Гватемале зафиксирована самая высокая абсолютная смертность во всей Центральной Америке, за ней следуют Гондурас с 8500 случаями и Сальвадор с 7000.

Показатель заболеваемости в государстве составляет 2539 заражений на 100 тысяч человек. Индекс смертности равняется 64,1 на 100 тысяч жителей, 68% скончавшихся от болезни были мужчинами, 32% — женщинами.

Согласно недавнему исследованию НПО «Лаборатория данных», количество летальных исходов может быть намного больше. С марта 2020 года по тот же месяц 2021 года организация насчитала 15 тысяч смертей на основе Национального реестра лиц.

Третья волна

Гватемала переживает третью волну коронавируса, которая началась 14 июня. С тех пор среднесуточное количество смертей увеличилось с 20 до почти 45, в некоторые дни этот показатель достигал 70. Такой же рост наблюдается в случае с заражениями, число которых превышает 4000–5000 в последние несколько дней.

В Гватемале зафиксирован новый суточный максимум заражения коронавирусом
Агентство городских новостей Москва  / Софья Сандурская

В связи со всплеском заболевания 13 августа правительство Гватемалы объявило о введении режима национального бедствия на 30 дней и комендантского часа с 22:00 до 04:00 утра. Однако данные меры должны быть одобрены конгрессом для вступления в силу. Основные больницы страны отмечают почти полную загруженность из-за большого наплыва пациентов.

Темпы вакцинации в Гватемале одни из самых медленных в Центральной Америке, страна опережает только Гаити. Среди 18 млн жителей лишь 600 тысяч получили две дозы препарата от COVID-19.

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гватемала заболевания covid-19
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