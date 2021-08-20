Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в ходе визита в Москву

Москва, 20 августа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе визита она посетила Александровский сад.

Немецкий канцлер после прибытия в Москву отправилась к Могиле Неизвестного Солдата. Она возложила цветы к памятнику.

Ожидается, что в столице пройдут переговоры Путина и Меркель. В пресс-службе Кремля рассказали, что стороны обсудят темы двустороннего сотрудничества и международные вопросы. По итогам саммита документы подписаны не будут, уточнили в сообщении.