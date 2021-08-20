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Протесты против «Талибана» привели к гибели нескольких человек в Афганистане
Весь мир
Протесты против «Талибана» привели к гибели нескольких человек в Афганистане
Prt Scr youtube.com  /  AFP news agency

Кабул, 20 августа. Протесты против захвата власти в стране радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) прошли в ряде городов, в том числе в столице Афганистана Кабуле.

Акции неповиновения новой власти прошли 19 августа и совпали с днем, когда государство празднует День независимости от британского контроля. Митингующие женщины и мужчины вышли на улицы с национальными флагами в руках и скандировали: «Наш флаг, наша идентичность». В ходе некоторых протестов люди срывали бело-черные знамена талибов.

Боевики попытались пресечь манифестации. Так, в городе Асадабад в провинции Кунар радикалы открыли огонь по толпе недовольных граждан, в результате чего несколько человек погибли. При этом канал Al Arabiya сообщает, что точно неизвестно, от чего именно скончались люди: от выстрелов или в результате давки.

По свидетельствам очевидцев, на демонстрации в Кабуле талибы несколько раз открыли огонь для запугивания митингующих.

«Мы видели, как талибы стреляли в воздух в то время, как люди на нескольких автомобилях и мотоциклах поднимали национальный флаг. Людей разогнали, и они бежали: некоторые с флагами, некоторые без флагов», — сообщил местный житель изданию Arab News.

Ранее, 18 августа, в результате стрельбы по демонстрантам в городе Джелалабаде (провинция Нангархар) талибы убили как минимум троих и ранили десятки человек, сообщил канал Al Jazeera.

Угроза легитимизации

Демонстрации все же были несущественными, но в сочетании с отчаянными попытками тысяч людей бежать из страны они подчеркивают проблему, с которой сталкиваются талибы при управлении государством.

Как отмечает аналитик Тадж Мохаммад, любые репрессивные действия боевиков «Талибана» будут стоить движению потери надежды на легитимизацию и недовольства в самом Афганистане.

«Мир очень внимательно следит за событиями. Любая возможная стрельба в Кабуле и других местах из-за снятия флага талибов будет рассматриваться как серьезное событие», — считает он.

Не все еще решено

Тем временем объявивший себя главой Афганистана вице-президент Амрулла Салех приветствовал тех, кто вышел на улицы с национальными флагами.

«Я выражаю свое уважение, поддержку и признательность за мужественное и патриотическое движение уважаемых людей моей страны в разных местах и за поднятие национального флага против группировки «Талибан». Некоторые из них пали мучениками достойно. Я приветствую тех, кто несет национальный флаг и тем самым отстаивает достоинство нации и страны», — написал он в Twitter.

Ранее появилась информация о том, что Амрулла Салех и Ахмад Масуд — младший (сын национального героя Афганистана и экс-министра обороны страны Ахмад-Шаха Масуда, известного как Панджшерский Лев) находятся в провинции Панджшер, которая еще не контролируется талибами. По сообщениям СМИ, два лидера мобилизуют силы сопротивления из солдат армии Афганистана, которые готовы дать отпор боевикам и разочаровались в прежнем командовании.

Кроме того, Ахмад Масуд — младший в колонке для The Washington Post обратился к США и их западным союзникам с призывом помочь силам сопротивления оружием и боеприпасами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан
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