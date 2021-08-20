Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 14:49
14:47
Политика
Телефонный звонок прервал встречу Меркель и Путина в Кремле
14:43
Происшествия
СК изучает версию о серийном маньяке в деле об убийстве девочки в Тюмени
14:43
Экономика
«Лукойл» запустит новый сырьевой комплекс на Пермском НПЗ в 2026 году
14:43
Армия
ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР из гранатометов
14:40
Политика
Лукашенко констатировал стабилизацию обстановки в Белоруссии
14:37
Политика
Александр Рар: Меркель реально понимает, что Крым никогда не вернется к Украине
14:34
Политика
Канцлер Германии начала встречу с Путиным приветствием на русском языке
14:32
Общество
Заслон лжи и фейкам: Клинцевич объяснил сверхзадачу фильма «Солнцепек» о войне в Донбассе
14:29
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой выдвинул детям певицы условие для примирения
14:28
Происшествия
Умер мужчина, лишившийся ног после наезда трамвая в Ульяновске
Все новости

Пилот разбившегося в Палане Ан-26 нарушил руководство по производству полетов
Происшествия
Пилот разбившегося в Палане Ан-26 нарушил руководство по производству полетов
Федеральное агентство новостей  / 

На предварительном этапе расследования МАК выявил ошибки в пилотировании Ан-26, который разбился в Палане на Камчатке 6 июля 2021 года. КВС понадеялся на собственный навык на привычном маршруте и пусть немного, но нарушил руководство по производству полетов авиакомпании, проигнорировав разрешенную высоту при визуальном полете на аэродроме в Палане на 30 метров. Не исключено, что этих метров и не хватило для ухода от столкновения со скалой.

Согласно данным документам Межгосударственного авиационного комитета, аэродром в Палане имеет эксплуатационный минимум при визуально полете — 750 м × 5000 м. То есть если облачность не ниже 750 метров и видимость — не менее 5 километров. Если видимость в день катастрофы была идеальная — 10 километров, то сплошная облачность начиналась от 720 метров. По правилам аэродрома КВС должен был перейти на полет по приборам. Такой минимум установлен в связи с тем, что в створе полосы (по курсу линии посадки) находится гора под условным названием «Киев».

Пилот разбившегося в Палане Ан-26 нарушил руководство по производству полетов
Федеральное агентство новостей  / 

Диспетчер неоднократно предупреждала, что горы не видно, сплошная облачность для этого слишком низкая. КВС несколько раз предупреждали о рекомендации перехода на посадку по приборам. Однако Дмитрий Никифоров летел визуально, о чем неоднократно говорил диспетчеру в ходе полета. При этом свой личный погодный минимум он не нарушал: он имел право посадки при облачности свыше 200 метров. Вот только особенности аэродрома — окружающие горы — ему помешали.

Напомним, Ан-26, на борту которого находилось 28 человек, врезался в скалу в девяти километрах от аэродрома Палана 6 июля 2021 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пилот разбившегося в Палане Ан-26 нарушил руководство по производству полетов
самолет катастрофа палана
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru