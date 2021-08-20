Пилот разбившегося в Палане Ан-26 нарушил руководство по производству полетов

На предварительном этапе расследования МАК выявил ошибки в пилотировании Ан-26, который разбился в Палане на Камчатке 6 июля 2021 года. КВС понадеялся на собственный навык на привычном маршруте и пусть немного, но нарушил руководство по производству полетов авиакомпании, проигнорировав разрешенную высоту при визуальном полете на аэродроме в Палане на 30 метров. Не исключено, что этих метров и не хватило для ухода от столкновения со скалой.

Согласно данным документам Межгосударственного авиационного комитета, аэродром в Палане имеет эксплуатационный минимум при визуально полете — 750 м × 5000 м. То есть если облачность не ниже 750 метров и видимость — не менее 5 километров. Если видимость в день катастрофы была идеальная — 10 километров, то сплошная облачность начиналась от 720 метров. По правилам аэродрома КВС должен был перейти на полет по приборам. Такой минимум установлен в связи с тем, что в створе полосы (по курсу линии посадки) находится гора под условным названием «Киев».

Федеральное агентство новостей /

Диспетчер неоднократно предупреждала, что горы не видно, сплошная облачность для этого слишком низкая. КВС несколько раз предупреждали о рекомендации перехода на посадку по приборам. Однако Дмитрий Никифоров летел визуально, о чем неоднократно говорил диспетчеру в ходе полета. При этом свой личный погодный минимум он не нарушал: он имел право посадки при облачности свыше 200 метров. Вот только особенности аэродрома — окружающие горы — ему помешали.

Напомним, Ан-26, на борту которого находилось 28 человек, врезался в скалу в девяти километрах от аэродрома Палана 6 июля 2021 года. Все находившиеся на борту люди погибли.