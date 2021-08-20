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Дочернее предприятие РЖД выставит на торги около 5 тысяч крытых вагонов
Экономика
Дочернее предприятие РЖД выставит на торги около 5 тысяч крытых вагонов
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 20 августа. «Федеральная грузовая компания» (ФГК), являющаяся дочерним предприятием ОАО «Российские железные дороги», полностью покинет сегмент крытых вагонов.

Организация собирается выставить на аукцион все свои крытые вагоны в размере 5 тысяч штук. Торги должны состояться 23 сентября 2021 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Стартовая цена составит 10,1 млрд рублей. Она была определена на основе независимой оценки, согласно заключению консультантов KPMG. Полученные в результате сделки деньги ФГК намерена направить на закупку вагонов из лизинга и на инвестпрограмму. Также компания планирует вложить средства в приобретение 700–800 скоростных платформ.

Решение предприятия выйти из сегмента крытых вагонов обусловлено тем, что уровень присутствия самой ФГК в нем оказался недостаточным с точки зрения ее стратегии.

В России хотят снять запрет на импорт железнодорожных колес из Украины. Об этом сообщил исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексей Дружинин.

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ржд фгк вагоны
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