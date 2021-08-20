В Казахстане отказались признавать талибов

Нур-Султан, 20 августа. Казахстан не совершал никаких контактов с радикальным движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России), сообщил замглавы МИД республики Акан Рахметуллин.

По его словам, власти Казахстана не признают «Талибан», несмотря на захват ими столицы Афганистана.

«В Казахстане мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в этой стране», — резюмировал он.

Ранее ВОЗ предупредила об ухудшении гуманитарной ситуации в Афганистане. Это связано с действиями боевиков в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.