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«Это реальность»: юрист Арбузов назвал главное достоинство фильма «Солнцепек»
Общество
«Это реальность»: юрист Арбузов назвал главное достоинство фильма «Солнцепек»
Кадр из фильма «Солнцепек»

Москва, 20 августа. Выход драматического фильма «Солнцепек» — это важное событие для киноиндустрии, поскольку он показывает правду о Донбассе, заявил военный юрист Игорь Арбузов.

Таким мнением в беседе с изданием «Экономика сегодня» поделился военный юрист Игорь Арбузов. Он уверен, что создатели фильма не стали смягчать события в фильме и максимально приблизили к реальности, что сделало его почти документальной хроникой происходящего. Создатели «Солнцепека» подчеркивали, что стремились снять правдоподобный фильм, главные герои киноленты — простые луганчане, врачи и учителя, которым пришлось взять в руки оружие.

Фильм вышел в прокат в крупных городах России 12 августа, а 18 августа его показали на телеканале НТВ, «Солнцепек» также доступен к просмотру в Сети. Арбузов отметил, что такие фильмы важно смотреть, чтобы лучше понимать произошедшие в Донбассе события и не забывать о них.

«Пять лет назад все обсуждали события на Украине, крымский референдум, братоубийственную войну на Донбассе. Сейчас об этом вспоминают реже, а кто-то и вовсе считает, что все давно закончилось. <...> Нужно видеть и понимать, к чему приводят такие провокации, и подумать над тем, как такого избегать», – считает Арбузов.

Юрист провел аналогию между событиями Второй мировой войны и Великой Отечественной, подметив, что их историю могли забыть, если бы их непосредственные участники не отразили свой опыт в кино, мемуарах и художественной литературе. По этой причине нельзя дать людям забыть о трагедии Донбасса, зрители должны смотреть подобное кино и делать выводы о том, как не дать пропагандистам шанса разжечь новые конфликты.

Ранее лидер движения «Новые скифы Новороссии» и ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин обсудил премьерный показ фильма с корреспондентом ФАН и отметил, что создатели киноленты не стали смягчать сюжет в угоду зрителю и сделали лучший фильм на тему войны в Донбассе.

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